Juve feuert Tudor

Juventus Turin zieht die Reißleine und trennt sich von Cheftrainer Igor Tudor. Das ist einem Bericht von Transferinsider Gianluca Di Marzio zu entnehmen. Laut Fabrizio Romano wird Massimo Brambilla, der aktuell für Juves Zweitvertretung verantwortlich ist, die Nachfolge interimsmäßig antreten.

Tudor hatte die Alte Dame erst im März übernommen, nach 24 Partien und 1,58 Punkten pro Spiel trennen sich die Wege nun frühzeitig wieder. Perspektivisch wird wohl ein externer Kandidat die Nachfolge des 47-jährigen Kroaten antreten. Gehandelt wurden zuletzt unter anderem die frei verfügbaren Edin Terzic und Marco Rose. Darüber hinaus werden die ebenfalls vereinslosen Luciano Spalletti und Raffaele Palladino mit dem Serie A-Vertreter in Verbindung gebracht.