Kommentar
Offiziell Premier League

Villans verlängern mit Cash

von Dominik Sandler - Quelle: avfc.co.uk
1 min.
Matty Cash (l.) beim Torabschluss, Xavi Simons (r.) versucht zu blocken @Maxppp

Wie erwartet hat Aston Villa mit Leistungsträger Matty Cash (28) verlängert. Der Rechtsverteidiger weitet sein Arbeitspapier beim englischen Erstligisten bis 2029 aus. Sein vorheriger Vertrag hatte bis 2027 Gültigkeit.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce that Matty Cash has signed a new contract with the club.
Der polnische Nationalspieler ist seit 2020 bei den Villans, die ihn für knapp 16 Millionen Euro von Nottingham Forest verpflichteten. Cash steht bei 193 Pflichtspielen für Aston Villa, auch in dieser Saison führt auf der rechten Abwehrseite kein Weg an ihm vorbei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Top-Kommentare
