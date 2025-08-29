Menü Suche
Werder kassiert Woltemade-Millionen

von Martin Schmitz
Nick Woltemade schaut ungläubig @Maxppp

Werder Bremen erwartet ein netter Geldregen. Grund dafür ist der unmittelbar bevorstehende Transfer von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Während sich Werder auf der einen Seite ärgern wird, dass sie den 23-Jährigen im vergangenen Sommer ablösefrei ziehen lassen mussten, profitieren die Grün-Weißen auf der anderen Seite am Ende doch noch von dem Transfer.

Denn Bremen kassiert den regeltechnisch festgelegten Solidaritätsbetrag, der bei einem Transfer eines Spielers an die Ausbildungsvereine des Profis abgetreten werden muss. Legt man die maximale Ablöse von 90 Millionen Euro für den Mittelstürmer zugrunde, kassiert Werder, wo Woltemade zwischen 2010 und 2024 unter Vertrag stand, 3,6 Millionen. Auch Ex-Leihverein SV Elversberg profitiert beim Wechsel: 450.000 Euro der Ablöse würden ins Saarland wandern.

