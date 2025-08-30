Menü Suche
Entscheidung um Werder-Flirt Taremi

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano
Marcus Thuram und Mehdi Taremi haben gute Themen @Maxppp

Werder Bremen muss den gehandelten Mehdi Taremi von der Liste potenzieller neuer Stürmer streichen. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der Wechsel des 33-jährigen Iraners zu Olympiakos Piräus auf der Zielgeraden.

Inter Mailand erhält demnach 2,5 Millionen Euro Ablöse, aktuell werden die Dokumente ausgetauscht. Bald soll das finale grüne Licht für den Transfer erfolgen. Werder muss sich also weiter nach einem Neuner umgucken. Eine neue Spur führt zu Bayern-Talent Jonah Kusi-Asare (18). Das Transferfenster der Bundesliga schließt am Montag um 20 Uhr.

