FC Bayern: Kusi-Asare vor Bundesliga-Leihe?

Jonah Kusi-Asare (18) gehört beim FC Bayern plötzlich wieder zu den Abgangskandidaten. Das berichtet ‚Sky‘. Eigentlich war der 18-Jährige beim deutschen Rekordmeister in dieser Spielzeit als Backup für Stammstürmer Harry Kane (32) eingeplant. Die wahrscheinliche Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers sorgt jedoch beim FCB für ein Umdenken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klub und Spieler sondieren laut dem Bezahlsender bereits den Markt. Angestrebt wird eine Leihe zu einem passenden Klub, der möglichst viel Spielzeit verspricht. Werder Bremen gilt als interessiert. Aber auch unter anderem die PSV Eindhoven und Slavia Prag haben Kusi-Asare im Visier.

Zahnlose Werder-Offensive

Werder benötigt nach dem Abgang von Marvin Ducksch dringend Verstärkung in der Offensive. Mit Keke Topp (21) und Talent Salim Musah (19) stehen lediglich zwei Mittelstürmer im Kader der Grün-Weißen, die beide ihre Bundesligatauglichkeit noch nicht nachhaltig unter Beweis gestellt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern arbeitet noch immer an der Verpflichtung von Nicolas Jackson vom FC Chelsea. Der 24-Jährige soll ausgeliehen werden. Im Raum steht eine Leihgebühr in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro. Aber auch die SSC Neapel, Newcastle United und Aston Villa sind an dem Senegalesen dran. Sporvorstand Max Eberl will den Deal laut ‚Sky‘ in den kommenden Stunden in trockene Tücher bringen.