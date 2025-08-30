Verletzungspech: Wackelt Bayerns Jackson-Deal?

Der Transfer von Nicolas Jackson zum FC Bayern könnte noch ins Wanken geraten. Grund dafür ist eine Verletzung von Liam Delap beim FC Chelsea. Der 22-jährige Mittelstürmer musste in der Partie gegen den FC Fulham (2:0) in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Ersten Schätzungen zufolge fällt der Engländer aufgrund einer Muskelblessur sechs bis acht Wochen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der Partie wurde Trainer Enzo Maresca gefragt, ob Jacksons Wechsel zum deutschen Rekordmeister deshalb platzen könnte. Der Italiener ließ sich noch keine konkrete Antwort entlocken: „Ich habe das Spiel gerade beendet, bin hierhergekommen und habe keine Ahnung.“ Er deutete allerdings an, dass man sich zu dem Thema austauschen wird: „Wir werden jetzt zusammensitzen und sehen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung.“ Jackson selbst ist unlängst in München gelandet und soll zeitnah den Medizincheck absolvieren.

Update (17:24 Uhr): The Athletic berichtet, dass Chelsea die Bayern tatsächlich darüber unterrichtet hat, dass man die Jackson-Leihe platzen lässt.