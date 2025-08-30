Menü Suche
Liverpool bindet Gakpo langfristig

von Tobias Feldhoff
Ibrahima Konaté und Cody Gakpo mit der Premier League-Trophäe @Maxppp

Beim FC Liverpool setzt man auch in Zukunft auf Cody Gakpo. Der niederländische Angreifer wurde mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Über die genaue Laufzeit machen die Reds wie üblich keine Angaben. „Es ist ein tolles Gefühl, den Vertrag hier bei diesem großartigen Verein zu verlängern. Ich bin sehr dankbar und hoffe, dass ich noch viele schöne Momente zurückgeben kann. Ich fühle mich zu Hause, meine Familie fühlt sich zu Hause, und das ist immer eine große Entscheidung. Sie fühlen sich wohl. Ich bin sehr glücklich im Verein, eine tolle Truppe, tolle Teamkollegen“, sagt Gakpo über seine Unterschrift.

Liverpool FC
Cody Gakpo has signed a new long-term contract with Liverpool Football Club 🙌🔴
Bei X ansehen

2023 war der zielstrebige Rechtsfuß für etwas mehr als 40 Millionen Euro von der PSV Eindhoven an die Anfield Road gewechselt. In 131 Pflichtspielen sammelte Gakpo 42 Treffer und 16 Assists, in der vergangenen Saison holte der 40-fache Nationalspieler mit Liverpool den Meistertitel.

