Premier League

Guéhi-Deal wohl geplatzt

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
Marc Guéhi hebt den Community Shield hoch @Maxppp

Trotz Einigung wird Marc Guéhi voraussichtlich doch nicht zum FC Liverpool wechseln. Laut ‚The Athletic‘ hatten sich alle Parteien auf einen Transfer verständigt, doch da Crystal Palace Igor Julio (27) von Brighton & Hove Albion nicht bekommen hat, kommt es doch nicht zum Wechsel.

Das wird Trainer Oliver Glasner freuen, der in den vergangenen Tagen immer wieder auf einen Verbleib seines Kapitäns gepocht hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
