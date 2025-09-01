Neuer Rekordtransfer: Isak wechselt nach Liverpool

Florian Wirtz (22) durfte sich nur zwei Monate Rekordtransfer des FC Liverpool nennen. Die 125 Millionene Euro, die Bayer Leverkusen für den deutschen Superstar erhielt, werden im Laufe des Deadline Day noch pulverisiert.

Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Reds mit Newcastle United auf einen Transfer von Alexander Isak (25) verständigt. Mit einer Ablöse von umgerechnet rund 150 Millionen Euro stellen die beiden Traditionsklubs dabei einen neuen Premier League-Rekord auf. An der Anfield Road wartet ein Sechsjahresvertrag auf den Schweden.

Isak stellte von Anfang klar, dass er ausschließlich nach Liverpool wechseln möchte. Die Magpies hatten ihrerseits schon vorgesorgt und für zunächst 85 Millionen Euro Nick Woltemade (23) vom VfB Stuttgart losgeeist. Mit dem Isak-Transfer steigen die diesjährigen Transferausgaben des LFC auf atemberaubende 490 Millionen Euro.