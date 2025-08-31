Menü Suche
Angebot eingereicht: Mailand baggert an Gomez

von Arouna Touray - Quelle: Matteo Moretto | Fabrizio Romano
Trägt seit 2015 das Liverpool-Trikot: Joe Gomez @Maxppp

Joe Gomez könnte es in die Serie A ziehen. Wie Matteo Moretto und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, hat der AC Mailand dem FC Liverpool ein erstes offizielles Angebot in unbekannter Höhe für den Abwehrspieler unterbreitet. An die Reds ist der 28-jährige Engländer vertraglich noch bis 2027 gebunden.

Laut Romano würden die Vereinsverantwortlichen Liverpools einem permanenten Transfer zustimmen, wenn der Deal für Marc Guéhi (25/Crystal Palace) finalisiert wird. Hier stand zuletzt eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro im Raum. Für Gomez, der 2015 für 4,9 Millionen Euro von Charlton Athletic an die Anfield Road wechselte, wäre es nach zehn Jahren und insgesamt 242 Pflichtspielen, die erste Station außerhalb Englands.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
