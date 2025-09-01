150 Millionen: Liverpool macht Isak zum Rekordtransfer

Der FC Liverpool hat noch nicht genug. Wie die Reds offiziell verkünden, wechselt der 25-Jährige von Newcastle United an die Anfield Road. Dort unterschreibt der Stürmer einen Sechsjahresvertrag.

Der englische Meister überweist für Isak satte 150 Millionen Euro an die Magpies. Damit avanciert der Schwede zum teuersten Einkauf in der Premier League-Geschichte.

„Ich fühle mich großartig. Es war ein langer Weg bis hierher. Aber ich bin superglücklich, Teil dieser Mannschaft, dieses Vereins und all dessen zu sein, wofür er steht. Ich bin stolz darauf und freue mich riesig darauf. Ich bin einfach froh, dass es geschafft ist und ich wieder an die Arbeit gehen kann. Ich freue mich darauf, meine Teamkollegen und die Fans wiederzusehen und wieder auf dem Platz zu stehen“, so der ehemalige Dortmunder.

Liverpools Gesamtausgaben in diesem Sommer steigen auf schwindelerregende 490 Millionen Euro an. Nach Giorgi Mamardashvili (24), Giovanni Leoni (18), Jeremie Frimpong (24), Milos Kerkez (21), Hugo Ekitiké (23) und Florian Wirtz (22) ist Isak der siebte kostspielige Transfer der laufenden Transferphase.