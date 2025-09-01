Menü Suche
Kommentar
Offiziell Süper Lig

Spektakuläre Ablöse: Gala holt neuen Keeper

von Dominik Sandler
1 min.
Cakir kann es nicht fassen. @Maxppp

Einen prominenten Keeper wollte Galatasaray in diesem Sommer verpflichten, gekommen ist Ugurcan Cakir. Der 29-Jährige wechselt von Trabzonspor zu den Cimbom, spektakulärer als sein Name ist allerdings die Ablöse. Gala bezahlt 33 Millionen Euro für den türkischen Nationaltorhüter, mit Boni kann die Summe sogar auf 36 Millionen ansteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Trabzonspor
Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır.
Bei X ansehen

Im Gespräch waren unter anderem Ederson (32), Marc-André ter Stegen (33) und auch Gianluigi Donnarumma (26). Cakir verbrachte bislang seine gesamte Karriere bei Trabzonspor, nach 292 Pflichtspielen erfolgt jetzt der Wechsel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Trabzon
Galatasaray
Uğurcan Çakır

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Trabzon Logo Trabzonspor
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert