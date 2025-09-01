Süper Lig
Spektakuläre Ablöse: Gala holt neuen Keeper
1 min.
@Maxppp
Einen prominenten Keeper wollte Galatasaray in diesem Sommer verpflichten, gekommen ist Ugurcan Cakir. Der 29-Jährige wechselt von Trabzonspor zu den Cimbom, spektakulärer als sein Name ist allerdings die Ablöse. Gala bezahlt 33 Millionen Euro für den türkischen Nationaltorhüter, mit Boni kann die Summe sogar auf 36 Millionen ansteigen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Trabzonspor @Trabzonspor – 23:33
Kamuoyuna DuyuruBei X ansehen
Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır.
Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır.
Im Gespräch waren unter anderem Ederson (32), Marc-André ter Stegen (33) und auch Gianluigi Donnarumma (26). Cakir verbrachte bislang seine gesamte Karriere bei Trabzonspor, nach 292 Pflichtspielen erfolgt jetzt der Wechsel.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden