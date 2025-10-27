Bundesliga: Die FT-Topelf des 8. Spieltags

Spieler des Spieltags: Yan Diomande

An den ersten sieben Spieltagen hatte Yan Diomande (18) sein Können aufblitzen lassen, war aber noch ohne Scorerpunkt geblieben. Für seinen Start erhielt er die FT-Note 2,5. Am Wochenende aber gelang dem Ivorer der Durchbruch, gegen den FC Augsburg überzeugte er allen voran in der ersten Hälfte mit einem Tor und zwei Vorlagen und war der Mann des Spiels. Kurios: Eigentlich sollte er gar nicht beginnen, nur der kurzfristige Ausfall von Johan Bakayoko (22) spülte den Flügelflitzer in die Startelf von Ole Werner.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 8. Spieltags? Yan Diomande Jonathan Burkardt Kamil Grabara Andrej Kramaric Ein anderer Spieler (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick