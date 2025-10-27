Menü Suche
Kommentar 10
FT-Kurve Bundesliga

Bundesliga: Die FT-Topelf des 8. Spieltags

RB Leipzig hat sich mit einem 6:0 gegen den FC Augsburg zum Bayern-Verfolger Nummer eins geschossen. Die gesamte Top sieben der Tabelle hat sich keine Blöße gegeben und findet sich entsprechend zum Großteil in der FT-Topelf des Spieltags wieder.

von Die Redaktion
1 min.
Die Topelf des achten Spieltags @Maxppp

Spieler des Spieltags: Yan Diomande

An den ersten sieben Spieltagen hatte Yan Diomande (18) sein Können aufblitzen lassen, war aber noch ohne Scorerpunkt geblieben. Für seinen Start erhielt er die FT-Note 2,5. Am Wochenende aber gelang dem Ivorer der Durchbruch, gegen den FC Augsburg überzeugte er allen voran in der ersten Hälfte mit einem Tor und zwei Vorlagen und war der Mann des Spiels. Kurios: Eigentlich sollte er gar nicht beginnen, nur der kurzfristige Ausfall von Johan Bakayoko (22) spülte den Flügelflitzer in die Startelf von Ole Werner.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute
Wer war euer Spieler des 8. Spieltags?
- Ende in 3 Tagen
Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick

  • Werder Bremen - Union Berlin 1:0
  • Eintracht Frankfurt - FC St. Pauli 2:0
  • FC Augsburg - RB Leipzig 0:6
  • TSG Hoffenheim - 1. FC Heidenheim 3:1
  • Hamburger SV - VfL Wolfsburg 0:1
  • Borussia Mönchengladbach - FC Bayern 0:3
  • Borussia Dortmund - 1. FC Köln 1:0
  • Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:0
  • VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 2:1
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Yan Diomande

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Yan Diomande Yan Diomande
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert