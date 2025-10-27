Bundesliga: Die FT-Topelf des 8. Spieltags

RB Leipzig hat sich mit einem 6:0 gegen den FC Augsburg zum Bayern-Verfolger Nummer eins geschossen. Die gesamte Top sieben der Tabelle hat sich keine Blöße gegeben und findet sich entsprechend zum Großteil in der FT-Topelf des Spieltags wieder.
Spieler des Spieltags: Yan Diomande
An den ersten sieben Spieltagen hatte Yan Diomande (18) sein Können aufblitzen lassen, war aber noch ohne Scorerpunkt geblieben. Für seinen Start erhielt er die FT-Note 2,5. Am Wochenende aber gelang dem Ivorer der Durchbruch, gegen den FC Augsburg überzeugte er allen voran in der ersten Hälfte mit einem Tor und zwei Vorlagen und war der Mann des Spiels. Kurios: Eigentlich sollte er gar nicht beginnen, nur der kurzfristige Ausfall von Johan Bakayoko (22) spülte den Flügelflitzer in die Startelf von Ole Werner.
Die Ergebnisse im Überblick
- Werder Bremen - Union Berlin 1:0
- Eintracht Frankfurt - FC St. Pauli 2:0
- FC Augsburg - RB Leipzig 0:6
- TSG Hoffenheim - 1. FC Heidenheim 3:1
- Hamburger SV - VfL Wolfsburg 0:1
- Borussia Mönchengladbach - FC Bayern 0:3
- Borussia Dortmund - 1. FC Köln 1:0
- Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:0
- VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 2:1
