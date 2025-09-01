Einigung: Guéhi zum Medizincheck

Der FC Liverpool darf sich auf einen weiteren Neuzugang freuen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich die Reds mit Crystal Palace über einen Transfer von Marc Guéhi geeinigt. Der englische Meister überweist 40 Millionen Euro nach London und gesteht den Eagles ein zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung zu.

An der Anfield Road unterschreibt der 25-Jährige ein Arbeitspapier bis 2030. Aktuell weilt der Innenverteidiger bereits beim Medizincheck.