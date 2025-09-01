KSC-Angriff: Einer kommt, einer geht

Stürmer Imad Rondic (26) soll den 1. FC Köln verlassen und zum Karlsruher SC wechseln. Laut ‚Sky‘ steht beim KSC dafür Stürmer Fabian Schleusener (33) vor dem Transfer zum SSV Ulm und befindet sich derzeit im Medizincheck. Im Anschluss soll er einen Vertrag unterzeichnen.

Rondic wurde beim FC in der vergangenen Woche von Trainer Lukas Kwasniok aussortiert. Der Bosnier war erst im vergangenen Winter für 1,5 Millionen Euro von Widzew Lodz ins Rheinland gewechselt und erzielte in zehn Einsätzen einen Treffer. Schleusener kam beim KSC auf 190 Einsätze, in denen er 62 Tore und 22 Vorlagen beisteuerte.