Newcastle macht 63-Millionen-Zugang klar

Yoane Wissa bekommt seinen großen Wunsch von einem Wechsel zu Newcastle United erfüllt. Der Mittelstürmer, der kürzlich öffentlich auf den Transfer drängte und seinen Verein FC Brentford kritisierte, wird laut Fabrizio Romano für 63 Millionen Euro zu den Magpies wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 28-jährige Kongolese war vor vier Jahren für zehn Millionen Euro vom FC Lorient zu Brentford gekommen, für die Bees erzielte er in der vergangenen Saison 19 Tore in 35 Premier League-Spielen. Bei Newcastle soll Wissa gemeinsam mit Nick Woltemade (23) helfen, den 150-Millionen-Abgang von Alexander Isak (25/FC Liverpool) zu kompensieren.