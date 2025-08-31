Transfer-Streit: Wissa verkündet Wechselwunsch

Dass Yoane Wissa den FC Brentford unbedingt in Richtung Newcastle United verlassen will, hat er jetzt nochmal offiziell bestätigt. Via Instagram meldet sich der 28-Jährige zu Wort: „Ich bin der Meinung, dass der Verein mir trotz einer Reihe fairer Angebote im Laufe des Sommers unangemessen im Weg steht“. Wissa schildert, dass es eine Vereinbarung zwischen ihm und Brentford gibt, die auch „schriftlich festgehalten“ wurde.

Demnach würde der Verein dem Kongolesen (27 Länderspiele) nicht im Weg stehen, wenn ein angemessenes Angebot eingehen würde. Seit 2021 spielt der Rechtsfuß für den Klub aus London. In der vergangenen Premier League-Saison erzielte er 19 Tore. „Wenn ich über diesen Sommer hinaus bleiben muss, würde das nur meine vier wundervollen Jahre bei diesem unglaublichen Verein trüben. Deshalb bitte ich die Eigentümer und Direktoren von Brentford, ihr Wort zu halten und mich in den letzten Stunden der Transferperiode gehen zu lassen“, führt der Offensivspieler aus.