Leihe mit Kaufoption: Bayern lässt Kusi-Asare ziehen

Beim FC Bayern setzt man bis auf weiteres nicht auf den 18-jährigen Jonah Kusi-Asare. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der hochbegabte Schwede für vier Millionen Euro Gebühr inklusive Kaufoption an den FC Fulham verliehen. Immerhin sichere sich der deutsche Rekordmeister eine Rückkaufoption, um den Zugriff nicht komplett zu verlieren.

Laut ‚Sky‘ hat die Premier League dem Deal nach einigen Komplikationen mit den Dokumenten doch noch zugestimmt, nachdem es am gestrigen Deadline Day noch so ausgesehen hatte, dass sich Kusi-Asare anderweitig umsehen muss. Interesse bekundeten die PSV Eindhoven und der RSC Anderlecht, in der Niederlande respektive Belgien haben die Transferfenster noch geöffnet.

Nun also der Wechsel in die Premier League, der am heutigen Dienstag final abgewickelt werden darf. In den kommenden Stunden soll Kusi-Asare nach London reisen, im Anschluss wird der Transfer dann offiziell verkündet.