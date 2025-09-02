Aguerd wechselt für 23 Millionen

Olympique Marseille holt nach den späten Deals mit Benjamin Pavard (29) und Matt O’Riley (24) auf den letzten Drücker einen weiteren Neuzugang an Bord. Wie der Ligue 1-Klub offiziell mitteilt, wechselt Nayef Aguerd von West Ham United zu den Südfranzosen. Wie lange sich der 29-jährige Innenverteidiger bindet, gibt OM nicht bekannt. Dem Vernehmen nach fließen rund 23 Millionen Euro an West Ham.

Die Hammers hatten den 55-fachen marokkanischen Nationalspieler 2022 für 35 Millionen Euro geholt. In der vergangenen Saison war Aguerd an Real Sociedad verliehen. In Frankreich hatte der Linksfuß unter anderem bereits von 2020 bis 2022 für Stade Rennes gespielt.