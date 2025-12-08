Menü Suche
Wegen Hopp-Millionen: TSG drohen Sanktionen

von Remo Schatz - Quelle: kicker
1 min.
Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp @Maxppp

Der Europapokal-Kurs, den die TSG Hoffenheim in dieser Saison eingeschlagen hat, könnte im Erfolgsfall zum Problem werden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, droht dem Bundesligisten aufgrund der finanziellen Zuwendungen durch Dietmar Hopp Ungemach von Seiten der UEFA.

Im Sommer 2024 soll der Mäzen eine Einlage in Höhe von 80 Millionen Euro geleistet haben, um die Bilanz zu kitten. Diese Finanzspritze könnte durch die UEFA als externer Zuschuss gewertet werden, denn eine solche Art der finanziellen Unterstützung ist über einen Zeitraum von drei Jahren auf 60 Millionen Euro gedeckelt. Hopp soll jedoch bereits im Jahr zuvor 30 Millionen Euro zugeschossen haben. Und auch in diesem Jahr soll Geld vom SAP-Gründer in Richtung TSG fließen. Sollte am Ende der Saison tatsächlich die Europapokal-Qualifikation herausspringen, sind UEFA-Santkionen wohl unumgänglich.

