FC Bayern: Müller schon wieder da

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Thomas Müller bei der offiziellen Vorstellung @Maxppp

Thomas Müller trainiert zumindest für ein paar Tage wieder auf dem Gelände des FC Bayern. Aufnahmen der ‚Bild‘ zeigen den 35-Jährigen bei der Einheit mit den FCB-Profis Aleksandar Pavlovic (21) und Felipe Chávez (18), Müller trägt dabei Klamotten seines ehemaligen Arbeitgebers. Während der Länderspielpause soll die Vereinslegende für drei Tage auf dem Trainingsplatz der Münchner stehen.

BILD FC Bayern
Thomas #Müller ist zurück beim @FCBayern! @esmuellert_ trainiert in der Länderspielpause drei Tage an der Säbener Straße – 27 Tage nach seinem Vancouver-Wechsel wieder in #FCBayern-Klamotten. Heute Einheit mit Aleksandar #Pavlovic und Felipe #Chavez #FCB @WhitecapsFC @MLS
Müller hatte den FCB in diesem Sommer nach insgesamt 25 Jahren als Rekordspieler (756 Einsätze) in Richtung MLS verlassen. Für die Vancouver Whitecaps kam er bislang zweimal zum Einsatz. Vor eineinhalb Wochen erzielte der ehemalige DFB-Star gegen St. Louis City in der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer per Elfmeter. Nun schaut Müller 27 Tage nach seinem Kanada-Wechsel wieder an der Säbener Straße vorbei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
