FC Bayern: Müller schon wieder da

Thomas Müller trainiert zumindest für ein paar Tage wieder auf dem Gelände des FC Bayern. Aufnahmen der ‚Bild‘ zeigen den 35-Jährigen bei der Einheit mit den FCB-Profis Aleksandar Pavlovic (21) und Felipe Chávez (18), Müller trägt dabei Klamotten seines ehemaligen Arbeitgebers. Während der Länderspielpause soll die Vereinslegende für drei Tage auf dem Trainingsplatz der Münchner stehen.

Müller hatte den FCB in diesem Sommer nach insgesamt 25 Jahren als Rekordspieler (756 Einsätze) in Richtung MLS verlassen. Für die Vancouver Whitecaps kam er bislang zweimal zum Einsatz. Vor eineinhalb Wochen erzielte der ehemalige DFB-Star gegen St. Louis City in der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer per Elfmeter. Nun schaut Müller 27 Tage nach seinem Kanada-Wechsel wieder an der Säbener Straße vorbei.