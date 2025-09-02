Zu spät: Laporte-Wechsel vor dem Aus

Der sichergeglaubte Transfer von Aymeric Laporte zu Athletic Bilbao droht zu scheitern. Laut der ‚Marca‘ hat sein Klub Al Nassr die notwendigen Unterlagen zu spät eingereicht, weshalb der Spanier in diesem Sommer voraussichtlich nicht ins Baskenland zurückkehren wird. Derzeit prüfen die FIFA und der spanische Fußballverband den Fall noch, die Aussicht auf Erfolg sei aber wohl überschaubar.

Der 31-Jährige war vor zwei Jahren von Manchester City in die Wüste gewechselt und pochte jetzt auf eine Rückkehr zu seinem Jugendklub. Diese ist noch immer möglich, wird aber wohl erst frühestens im Winter passieren. Zunächst muss Laporte also wieder zurück zu Al Nassr und auf die Entscheidung der FIFA warten.