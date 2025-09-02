Sancho begründet Villa-Wechsel

Ein wichtiger Faktor für Jadon Sancho (25) bei seinem Wechsel zu Aston Villa war Trainer Unai Emery. Im Interview mit ‚VillaTV‘ betont der Leihspieler von Manchester United: „Als ich mit dem Manager sprach, gab er mir Zuversicht und Selbstvertrauen. Er hat mir den Plan gezeigt, was sie dieses Jahr erreichen wollen, und das hat mich wirklich inspiriert. Er hat mich definitiv überzeugt und ich kann es kaum erwarten, unter ihm zu arbeiten.“

Auch Gespräche mit Ex-Teamkollege Marcus Rashford (27/FC Barcelona), der in der vergangenen Rückrunde ebenfalls von United an die Villans verliehen war, haben Sancho in seiner Entscheidung gestärkt: „Ich habe mit ihm gesprochen, als er letzte Saison hier war, und ich weiß, dass es ihm sehr gut gefallen hat.“ Eine Kaufoption für den Flügelspieler, der in den vergangenen Wochen auch mit einer Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, besitzt der Klub aus Birmingham nicht.