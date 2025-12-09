Holt der FC Bayern schon im Januar einen neuen Mittelfeldspieler an Bord? Laut dem englischen Portal ‚TeamTalk‘ bekunden die Münchner konkretes Interesse an einem Winter-Transfer von Kobbie Mainoo (20). Der deutsche Rekordmeister habe sogar bereits „direkte Gespräche“ mit den Beratern des Youngsters von Manchester United geführt.

Die Bayern seien „zuversichtlich“, dass Mainoo einem Wechsel an die Säbener Straße „offen gegenüberstehen“ würde. ‚TeamTalk‘ führt aus, dass der zehnfache englische Nationalspieler beim Bundesliga-Spitzenreiter mit Landsmann und Three Lions-Kapitän Harry Kane (32) spielen und durch die Spielweise von FCB-Trainer Vincent Kompany wieder aufblühen könnte.

Mainoo kommt bei United unter Coach Rúben Amorim nur sporadisch zum Zug und stand in dieser Premier League-Saison noch kein einziges Mal in der Startelf. Daher will er seinen Jugendklub im Januar eigentlich leihweise verlassen, um seine Chancen auf eine Teilnahme an der anstehenden Weltmeisterschaft zu wahren. Immer wieder wird auch die SSC Neapel, die eine Leihe mit Kaufoption bietet, als Abnehmerin gehandelt. Für Mainoo soll ein Wechsel innerhalb Englands die erste Wahl sein, ‚TeamTalk‘ nennt Tottenham Hotspur, Newcastle United oder Manchester City als Optionen.

Bayern sieht keinen Bedarf im Winter

Wie viel Wahrheitsgehalt im Gerücht um Bayern und Mainoo steckt, ist unklar. Allerdings: Bereits im vergangenen Sommer wurde das Talent mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Und: Ob der unklaren Zukunft von Leon Goretzka (30) hält man für das Zentrum die Augen ohnehin offen. Eigentlich aber eher Richtung Sommer.

Trotzdem bleibt ein Münchner Vorstoß fraglich. „Wir sind mit unserem Kader sehr, sehr zufrieden und freuen uns wirklich auf drei Winter-Neuzugänge. Von dem her sind wir dann gut aufgestellt“, erklärte FCB-Sportdirektor Christoph Freund zuletzt, dass man keinen Handlungsbedarf sehe und verwies auf die Rückkehrer Jamal Musiala (22), Alphonso Davies (25) und Hiroki Ito (26).