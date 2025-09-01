Premier League
United verleiht Sancho an Aston Villa
Jadon Sancho kehrt Manchester United zum dritten Mal auf Leihbasis den Rücken. Erneut geht es zur direkten Ligakonkurrenz.
@Maxppp
Die von einigen Anhängern gewünschte Rückkehr von Jadon Sancho (25) zu Borussia Dortmund wird es nicht wieder geben. Denn der Dribbelkünstler bleibt auf der Insel.
Aston Villa gibt die Leihe des 23-fachen englischen Nationalspielers offiziell bekannt. Eine Kaufoption wurde mit Manchester United dem Vernehmen nach nicht vereinbart, dafür übernehmen die Villans 80 Prozent des üppigen Gehalts.
Aston Villa @AVFCOfficial – 22:35
Aston Villa is delighted to announce the signing of Jadon Sancho from Manchester United.Bei X ansehen
The England international joins Villa on a season-long loan.
Den Zugriff verlieren die Red Devils offenbar nicht, obwohl Sanchos Arbeitspapier nach jetzigem Stand der Dinge kommende Saison ausläuft. Über eine Verlängerungsoption könnte der Kontrakt nämlich um zwölf Monate ausgedehnt werden, berichtete The Athletic zuletzt.
