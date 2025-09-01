Menü Suche
Kommentar 5
Offiziell Premier League

United verleiht Sancho an Aston Villa

Jadon Sancho kehrt Manchester United zum dritten Mal auf Leihbasis den Rücken. Erneut geht es zur direkten Ligakonkurrenz.

von Julian Jasch - Quelle: avfc.co.uk
1 min.
Jadon Sancho steigt aus dem Bus @Maxppp

Die von einigen Anhängern gewünschte Rückkehr von Jadon Sancho (25) zu Borussia Dortmund wird es nicht wieder geben. Denn der Dribbelkünstler bleibt auf der Insel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aston Villa gibt die Leihe des 23-fachen englischen Nationalspielers offiziell bekannt. Eine Kaufoption wurde mit Manchester United dem Vernehmen nach nicht vereinbart, dafür übernehmen die Villans 80 Prozent des üppigen Gehalts.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce the signing of Jadon Sancho from Manchester United.

The England international joins Villa on a season-long loan.
Bei X ansehen

Den Zugriff verlieren die Red Devils offenbar nicht, obwohl Sanchos Arbeitspapier nach jetzigem Stand der Dinge kommende Saison ausläuft. Über eine Verlängerungsoption könnte der Kontrakt nämlich um zwölf Monate ausgedehnt werden, berichtete The Athletic zuletzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Aston Villa
Jadon Sancho

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Aston Villa Logo Aston Villa
Jadon Sancho Jadon Sancho
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert