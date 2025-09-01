United verleiht Sancho an Aston Villa

Die von einigen Anhängern gewünschte Rückkehr von Jadon Sancho (25) zu Borussia Dortmund wird es nicht wieder geben. Denn der Dribbelkünstler bleibt auf der Insel.

Aston Villa gibt die Leihe des 23-fachen englischen Nationalspielers offiziell bekannt. Eine Kaufoption wurde mit Manchester United dem Vernehmen nach nicht vereinbart, dafür übernehmen die Villans 80 Prozent des üppigen Gehalts.

Den Zugriff verlieren die Red Devils offenbar nicht, obwohl Sanchos Arbeitspapier nach jetzigem Stand der Dinge kommende Saison ausläuft. Über eine Verlängerungsoption könnte der Kontrakt nämlich um zwölf Monate ausgedehnt werden, berichtete The Athletic zuletzt.