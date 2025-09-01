Menü Suche
Aston Villa sichert sich Lindelöf

von Martin Schmitz - Quelle: avfc.com
Victor Lindelöf im Jersey von Manchester United @Maxppp

Victor Lindelöf bleibt der Premier League erhalten. Wie Aston Villa offiziell mitteilt, schließt sich der 31-Jährige mit sofortiger Wirkung den Villans an. Über die konkrete Länge des Kontrakts mit dem schwedischen Innenverteidiger macht der Klub keine Angabe.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce the signing of Victor Lindelöf.
Lindelöf war 2017 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Manchester United gewechselt und seit Ende Juni vertragslos gewesen. Auch Bayer Leverkusen hatte sich in den vergangenen Wochen für den 71-fachen Nationalspieler interessiert.

