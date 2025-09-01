Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

50-Millionen-Deal: United gibt Höjlund ab

Bei Manchester United konnte Rasmus Höjlund die in ihn gesetzten Erwartungen nur selten erfüllen. Nach zwei Jahren in England geht es jetzt zurück nach Italien.

von David Hamza - Quelle: sscnapoli.it
1 min.
Rasmus Höjlund im Dress von Manchester United @Maxppp

Rasmus Höjlund (22) kehrt in die Serie A zurück. Manchester United verleiht den Mittelstürmer an die SSC Neapel. Die Leihgebühr soll sechs Millionen Euro betragen. Vereinbart wurde zudem eine 44 Millionen Euro hohe Kaufoption, die bei Erreichen der Champions League verpflichtend wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst vor zwei Jahren hatte Höjlund die italienische Liga und Atalanta Bergamo verlassen und sich für den Schritt nach Manchester entschieden. Den Red Devils war die Verpflichtung des dänischen Nationalspielers knapp 80 Millionen Euro wert.

Official SSC Napoli
Rasmus is proud to be one of us! ✨

Leggi la news 👉

💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeRasmus
Bei X ansehen

In einer insgesamt enttäuschenden United-Mannschaft konnte auch Höjlund kaum positive Schlagzeilen produzieren. Vier Tore erzielte der Linksfuß in der vergangenen Premier League-Saison. Neues Leben will Höjlund seiner Karriere nun wieder in Italien einhauchen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Neapel
Man United
Rasmus Højlund

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Neapel Logo SSC Neapel
Man United Logo Manchester United FC
Rasmus Højlund Rasmus Højlund
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert