50-Millionen-Deal: United gibt Höjlund ab

Rasmus Höjlund (22) kehrt in die Serie A zurück. Manchester United verleiht den Mittelstürmer an die SSC Neapel. Die Leihgebühr soll sechs Millionen Euro betragen. Vereinbart wurde zudem eine 44 Millionen Euro hohe Kaufoption, die bei Erreichen der Champions League verpflichtend wird.

Erst vor zwei Jahren hatte Höjlund die italienische Liga und Atalanta Bergamo verlassen und sich für den Schritt nach Manchester entschieden. Den Red Devils war die Verpflichtung des dänischen Nationalspielers knapp 80 Millionen Euro wert.

In einer insgesamt enttäuschenden United-Mannschaft konnte auch Höjlund kaum positive Schlagzeilen produzieren. Vier Tore erzielte der Linksfuß in der vergangenen Premier League-Saison. Neues Leben will Höjlund seiner Karriere nun wieder in Italien einhauchen.