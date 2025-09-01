Menü Suche
25 Millionen: United gibt Antony ab

von Fabian Ley - Quelle: realbetisbalompie.es
Antony trumpft bei Real Betis groß auf. @Maxppp

Antony verlässt Manchester United dauerhaft und bleibt Betis Sevilla langfristig erhalten. Die Andalusier geben die feste Verpflichtung des Flügelspielers offiziell bekannt. Der 23-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen rund 22 Millionen Euro plus bis zu drei Millionen an möglichen Boni an die Red Devils, die sich zudem eine 50-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.

Der brasilianische Edeltechniker hatte bereits die vergangene Rückrunde leihweise bei Betis verbracht und mit neun Toren und fünf Vorlagen in 26 Einsätzen überzeugt. Zuletzt drohte eine längerfristige Zusammenarbeit zu platzen, nun konnten die Parteien doch noch eine Einigung erzielen. Das Missverständnis zwischen United und Antony, der vor drei Jahren für satte 95 Millionen Euro gekommen war, ist endgültig beendet.

