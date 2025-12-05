Wunschtransfer: Alonso wirbt per WhatsApp

Der Ärger mit Vinicius Junior (25) schwelt seit Monaten. Immer mehr zeichnet sich ab, dass die Zusammenarbeit mit Xabi Alonso nicht von Dauer sein wird. Geht man davon aus, dass Alonso nicht entlassen wird, dürfte Vini im kommenden Sommer von Bord gehen. Die Saudi Pro League lockt mit unvorstellbaren Summen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alonso kümmert sich derweil schon um potenziellen Ersatz – und zwar persönlich. Dies berichtet zumindest die ‚Gazzetta dello Sport‘. Der größten italienischen Sportzeitung zufolge hat Alonso dem türkischen Superdribbler Kenan Yildiz (20) von Juventus Turin getextet, um ihm das Interesse an einer Verpflichtung näherzubringen.

Familie Yildiz ist geschmeichelt

In der Familie Yildiz, die sehr stark involviert ist in die Vertragsverhandlungen mit Juve, sei dies gut angekommen. Ganz im Gegensatz zu dem Angebot der Alten Dame, das sich auf kolportierte fünf Millionen Euro netto Jahresgehalt belaufen und Yildiz in keiner Weise zufriedenstellen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell steckt alles noch in den Kinderschuhen. Überraschen sollte es aber niemanden, wenn bei den Königlichen in einem guten halben Jahr der Wechsel weg von Vinicius hin zu Yildiz erfolgen würde.