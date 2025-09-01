Menü Suche
Kommentar
Jupiler Pro League

United findet neuen Keeper

von Remo Schatz - Quelle: The Athletic
Senne Lammens beim Spielaufbau @Maxppp

Manchester United verpflichtet seinen Wunschkeeper. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, gibt sich Royal Antwerpen mit einer Ablöse in Höhe von 21 Millionen Euro plus Boni für Senne Lammens zufrieden. Im Old Trafford erhält der 23-jährige Torwart einen Fünfjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit der Verpflichtung von Lammens ist auch der Transfer von Emiliano Martínez (32) von Aston Villa zu United vom Tisch. Mit dem argentinischen Weltmeister-Torwart hatten sich die Red Devils bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt, Lammens galt aber immer als der klare Plan A.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Jupiler Pro League
Premier League
Antwerp
Man United
Senne Lammens

Weitere Infos

Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Premier League Premier League
Antwerp Logo Antwerp FC
Man United Logo Manchester United FC
Senne Lammens Senne Lammens
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert