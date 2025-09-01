United findet neuen Keeper

Manchester United verpflichtet seinen Wunschkeeper. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, gibt sich Royal Antwerpen mit einer Ablöse in Höhe von 21 Millionen Euro plus Boni für Senne Lammens zufrieden. Im Old Trafford erhält der 23-jährige Torwart einen Fünfjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit der Verpflichtung von Lammens ist auch der Transfer von Emiliano Martínez (32) von Aston Villa zu United vom Tisch. Mit dem argentinischen Weltmeister-Torwart hatten sich die Red Devils bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt, Lammens galt aber immer als der klare Plan A.