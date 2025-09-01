Einigung: Sancho verlässt Manchester United

Borussia Dortmund wird Jadon Sancho (25) nicht zurückholen, bestätigt Sportdirektor Sebastian Kehl einmal mehr gegenüber ‚Sky‘. Stattdessen wechselt der Offensivakteur erneut innerhalb der Premier League.

Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich Manchester United und Aston Villa auf eine Leihe des Engländers verständigt. Zeitnah soll der ausgehandelte Transfer zu Papier gebracht werden.

Sancho hatte die vergangene Saison bereits leihweise beim FC Chelsea verbracht. Nach seiner Rückkehr war schnell klar, dass er in Manchester keine Zukunft besitzt. Theoretisch könnten die Red Devils den Kontrakt des 23-fachen Nationalspielers laut ‚The Athletic‘ aber um ein Jahr bis 2027 per Option ausdehnen.