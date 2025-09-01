Asensio wechselt zu Fenerbahce

Marco Asensio wechselt in die Türkei. Wie Fenerbahce mitteilt, kommt der flexible Offensivmann von Paris St. Germain nach Istanbul und unterschreibt einen Vertrag bis 2028 plus Option auf eine weitere Saison. Als Ablöse fließen kolportierte 8,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei PSG spielte Asensio zuletzt keine Rolle mehr. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte der 29-jährige Spanier bei Aston Villa, wo er in 21 Spielen acht Tore erzielte. Fußballdirektor Devin Özek sagt über den Transfer: „Marco wollte seit unserem ersten Treffen unbedingt für Fenerbahce spielen. Mit seiner Kreativität, seinen technischen Fähigkeiten, seiner Spielintelligenz und seiner Meisterschaftserfahrung wird er unserem Team einen großen Mehrwert bringen. Wir freuen uns sehr, diesen besonderen Spieler für unseren Verein gewonnen zu haben.“