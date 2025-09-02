Doppel-Deal: Bayern gibt Kusi-Asare ab

Der FC Bayern verlängert den bis 2026 datierten Kontrakt mit Jonah Kusi-Asare (18), um ihn sofort andernorts unterzubringen. Wie die Münchner mitteilen, wird der Mittelstürmer die kommende Saison auf Leihbasis beim FC Fulham verbringen.

Sportdirektor Christoph Freund erklärt: „Jonah hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren bei uns sehr gut entwickelt und konnte bereits in seiner ersten vollen Saison in München sein Profidebüt feiern. Er hat hervorragende Anlagen und soll nun weitere wertvolle Erfahrungen auf europäischem Spitzenniveau sammeln. Wir werden ihn eng begleiten und sind überzeugt, dass er in Fulham die nächsten Schritte seiner Entwicklung machen und weiter reifen wird.“

Dem Vernehmen nach wurde zwischen den Vereinen auch eine Kaufoption vereinbart. Den Zugriff geben die Bayern aber nicht gänzlich ab, immerhin soll auch eine Rückkaufklausel Teil des Deals sein. Als Leihgebühr kassiert der Rekordmeister vier Millionen Euro.

Vorausgegangen war dem Deal die Verpflichtung von Nicolas Jackson (24). Lange Zeit war nicht klar, ob es den Münchnern gelingt, den Angreifer vom FC Chelsea loszueisen. Die Jackson-Leihe hat nun aber auch Kusi-Asare die Tür für einen Abschied geöffnet.