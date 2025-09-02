Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Doppel-Deal: Bayern gibt Kusi-Asare ab

Jonah Kusi-Asare kehrt dem FC Bayern doch noch den Rücken. Für den Sturmhünen geht es zumindest vorübergehend auf der Insel weiter.

von Julian Jasch - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Jonah Kusi-Asare im Trikot des FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern verlängert den bis 2026 datierten Kontrakt mit Jonah Kusi-Asare (18), um ihn sofort andernorts unterzubringen. Wie die Münchner mitteilen, wird der Mittelstürmer die kommende Saison auf Leihbasis beim FC Fulham verbringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Christoph Freund erklärt: „Jonah hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren bei uns sehr gut entwickelt und konnte bereits in seiner ersten vollen Saison in München sein Profidebüt feiern. Er hat hervorragende Anlagen und soll nun weitere wertvolle Erfahrungen auf europäischem Spitzenniveau sammeln. Wir werden ihn eng begleiten und sind überzeugt, dass er in Fulham die nächsten Schritte seiner Entwicklung machen und weiter reifen wird.“

FC Bayern München
FC Bayern verleiht Jonah Kusi-Asare an den FC Fulham.

Viel Erfolg in England, Jonah! 🍀

🔗
Bei X ansehen

Dem Vernehmen nach wurde zwischen den Vereinen auch eine Kaufoption vereinbart. Den Zugriff geben die Bayern aber nicht gänzlich ab, immerhin soll auch eine Rückkaufklausel Teil des Deals sein. Als Leihgebühr kassiert der Rekordmeister vier Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vorausgegangen war dem Deal die Verpflichtung von Nicolas Jackson (24). Lange Zeit war nicht klar, ob es den Münchnern gelingt, den Angreifer vom FC Chelsea loszueisen. Die Jackson-Leihe hat nun aber auch Kusi-Asare die Tür für einen Abschied geöffnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Fulham
Jonah Kusi-Asare

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Fulham Logo FC Fulham
Jonah Kusi-Asare Jonah Kusi-Asare
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert