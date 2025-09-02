Marseille holt Rabiot-Nachfolger

Matt O’Riley zieht es von England nach Frankreich. Der zentrale Mittelfeldspieler verlässt Brighton & Hove Albion und schließ sich auf Leihbasis Olympique Marseille an. Darüber hinaus sichert sich OM für den 24-Jährigen eine Kaufoption.

O’Riley war erst vor einem Jahr für fast 30 Millionen Euro von Celtic Glasgow nach Brighton gewechselt. Für die Seagulls absolvierte der dänische Nationalspieler (vier Länderspiele) 25 Partien. In Marseille könnte der Linksfuß im Zentrum die Nachfolge von Adrien Rabiot (30) antreten, der die Südfranzosen in Richtung AC Mailand verlassen hat.