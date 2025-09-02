Menü Suche
Marseille holt Rabiot-Nachfolger

von Fabian Ley - Quelle: om.fr
Matt O'Riley im Brighton-Trikot @Maxppp

Matt O’Riley zieht es von England nach Frankreich. Der zentrale Mittelfeldspieler verlässt Brighton & Hove Albion und schließ sich auf Leihbasis Olympique Marseille an. Darüber hinaus sichert sich OM für den 24-Jährigen eine Kaufoption.

Olympique de Marseille
✈️ 𝐌𝐚𝐭𝐭 𝐎’𝐑𝐢𝐥𝐞𝐲 en plein vol(can) 🌋💙
Le milieu international 🇩🇰 pose ses valises à Marseille ! 🔥
O’Riley war erst vor einem Jahr für fast 30 Millionen Euro von Celtic Glasgow nach Brighton gewechselt. Für die Seagulls absolvierte der dänische Nationalspieler (vier Länderspiele) 25 Partien. In Marseille könnte der Linksfuß im Zentrum die Nachfolge von Adrien Rabiot (30) antreten, der die Südfranzosen in Richtung AC Mailand verlassen hat.

