Dembélés Versprechen an PSG

Ousmane Dembélé (28) hat nach seiner Rückkehr auf den Platz über seine Zukunft bei Paris St. Germain gesprochen. Nach dem Champions League-Erfolg gegen Bayer Leverkusen sagte der Franzose in der Mixed Zone: „Solange ich hungrig bin, werde ich bei PSG bleiben. Ich freue mich, mein 100. Spiel für den Verein mit einem Tor zu feiern. Ich hoffe, dass ich diesen Schwung mitnehmen kann. Wenn man verletzt ist, möchte man schnell wieder auf den Platz zurückkehren. Ich habe mir Zeit genommen, um mich von dieser Verletzung zu erholen, auch wenn ich noch nicht wieder zu 100 Prozent fit bin.“

Der Ballon d’Or-Gewinner feierte ein gelungenes Comeback nach rund einmonatiger Verletzungspause und brauchte nur drei Minuten, um das sechste Tor der Pariser beim 7:2-Auswärtssieg gegen die Werkself zu erzielen. PSG will die Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung des bis 2028 datierten Vertrags aufnehmen, die Gehaltsstrukur soll dabei jedoch nicht gesprengt werden.