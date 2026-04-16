Boniface-Comeback im Derby?

Bei Victor Boniface könnte sich eine große Überraschung anbahnen. Trotz Fitnessbedenken beim 25-jährigen Mittelstürmer ist nicht ausgeschlossen, dass er zum Kader von Werder Bremen für die Partie am Samstag (15:30 Uhr) gegen den Hamburger SV stehen wird, bestätigte Daniel Thioune auf der heutigen Pressekonferenz. „Wir schließen keinen Spieler aus, auch Victor nicht. Wenn wir die Chance sehen und er adaptiert, dann ist es möglich, dass er noch mal in den Wettkampf zurückkehrt. Auch bei ihm behalte ich mir vor, wie morgen das Abschlusstraining aussieht“, so der Coach der Grün-Weißen.

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Nach anhaltenden Knieproblemen musste sich Boniface einer Operation unterziehen. Anschließend stand eine lange Rehaphase auf dem Plan. Zuletzt kehrte der Nigerianer ins Training der Bremer zurück, machte dabei mit einem unfitten optischen Erscheinungsbild auf sich aufmerksam. Dennoch scheint der Stürmer dem Comeback näher zu sein als bisher angenommen. Vielleicht sogar schon im wichtigen Derby am Samstagnachmittag.