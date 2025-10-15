PSG: Dembélé fordert deutlich mehr Gehalt

Ousmane Dembélé (28) nutzt offenbar seinen Ballon d’Or-Triumph, um seine Verhandlungsposition bei Paris St. Germain zu stärken. Laut ‚L’Équipe‘ fordert der Franzose im Zuge einer möglichen Vertragsverlängerung eine deutliche Gehaltserhöhung. Im Raum steht zudem eine Sonderprämie in Millionenhöhe, die er für den diesjährigen Gewinn der Auszeichnung erhalten soll, wobei PSG gegenüber der französischen Sporttageszeitung dementiert, dass ein solcher Passus im Vertragswerk festgeschrieben sei.

Der Hauptstadtklub signalisiert grundsätzlich Gesprächsbereitschaft, will die Gehaltsstruktur aber nicht sprengen. Summen wie bei Lionel Messi (38) oder Neymar (33) soll es nicht geben. In den kommenden Wochen sollen die Gespräche Fahrt aufnehmen, um Dembélés bis 2028 datierten Vertrag vorzeitig zu verlängern.