Krisensitzung bei Eintracht Frankfurt

Sobald alle Profis von der Länderspielpause zurückgekehrt sind, setzt man sich bei Eintracht Frankfurt zusammen, um das schwache Defensivverhalten zu analysieren. Laut der ‚Bild‘ wurden die Stars der Mannschaft bereits zum Rapport bestellt.

Es sei zu erwarten, dass Cheftrainer Dino Toppmöller angesichts der bis dato schwächsten Defensive der Liga (16 Gegentore) einen strengeren Ton an den Tag legt. Bis zum Sonntag will man die Probleme aufgearbeitet haben – um 15:30 Uhr treffen die Hessen auf den SC Freiburg.