Bayer bekommt Bundesliga-Konkurrenz bei Siltanen

Die italienische Zeitung ‚Tuttosport‘ hatte erst Ende der vergangenen Woche berichtet, Bayer Leverkusen habe die besten Karten, um Matias Siltanen vom schwedischen Erstligisten Djugardens IF zu verpflichten. Die Schweden würden auf 20 Millionen Euro für den 18-Jährigen hoffen, der auch von Juventus Turin umgarnt wird und an dem schon im Januar Manchester City interessiert war.

Konkurrenz erhält die Werkself jetzt auch aus der Bundesliga. Denn laut der ‚Bild‘ hat Eintracht Frankfurt sogar schon erste Gespräche mit der Spielerseite geführt und hofft auf den Zuschlag. Siltanen kann im zentralen Mittelfeld variabel sowohl auf der Sechs als auch offensiver spielen, bei Djurgardens ist er unumstrittener Stammspieler.

Dem Boulevardblatt zufolge stehen die Chancen für Bundesligisten gut, denn: Siltanen wird von der B360 Sports Agency beraten, einer in Berlin ansässigen Agentur. Für den Finnen sei aber vor allem die aufgezeigte Perspektive von zentraler Bedeutung. Sowohl Leverkusen als auch die SGE haben in jüngerer Vergangenheit einigen Youngstern zum Durchbruch auf Top-Niveau verholfen. Siltanen könnte der nächste sein.