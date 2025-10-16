Juve: Sportdirektor-Suche vor dem Abschluss

Der italienische Topklub Juventus Turin will zeitnah einen neuen Sportdirektor ernennen. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass spätestens Anfang November ein neuer Name für das Amt präsentiert werden soll. Favorit auf den Posten sei Marco Ottolini vom FC Genua, doch auch Domenico Teti von den Wolverhampton Wanderers könnte kommen.

Ottolini war in der Saison 2021/22 als Betreuer der Leihspieler schon einmal für die Bianconeri tätig. Teti wäre der renommiertere Kandidat. Der 49-Jährige hat in den vergangenen Jahren bei Apoel Nikosia und Al-Shabab als Sportdirektor Erfahrungen gesammelt, erst seit Juni ist er bei den Wolves. Nun könnte es den Italiener zurück in seine Heimat ziehen.