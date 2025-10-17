UEFA ermittelt gegen Juventus

Es könnte Juventus Turin mal wieder an den Kragen gehen. Der italienische Topklub steht laut ‚The Athletic‘ im Mittelpunkt von Ermittlungen der UEFA. Grund dafür sind potenzielle finanzielle Verstöße der Bianconeri. Vergangenen Monat wurden die Kluboffiziellen vom Verband darüber informiert, dass ein Verfahren für den Dreijahreszeitraum von der Saison 2022/23 bis zur Saison 2024/25 eingeleitet worden sei, im Frühjahr 2026 soll es zu einem Ergebnis kommen.

Wird Juventus verurteilt, drohen diverse Strafen. Diese können von wirtschaftlichen Sanktionen bis hin zu sportlichen Einschränkungen gehen. Im Juli 2023 wurde Juve erst von der UEFA wegen Verstößen unter anderem gegen das Financial Fairplay bestraft. Damals erhielt der Serie A-Klub eine Geldstrafe in Höhe von 20 Millionen Euro, zudem wurde man für eine Spielzeit von europäischen Wettbewerben ausgeschlossen.