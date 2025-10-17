Zwei Interessenten: Der Knackpunkt bei Kim

Abgesehen von Juventus Turin beschäftigt sich anscheinend auch der AC Mailand mit einer Rückholaktion von Min-jae Kim (28) in die Serie A. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge eruieren beide Klubs einen Winter-Vorstoß beim Innenverteidiger vom FC Bayern, sehen sich aber insbesondere mit einem Problem konfrontiert: Kims Gehalt.

In München kassiert der südkoreanische Nationalspieler (73 Länderspiele) jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag – zu viel für die italienischen Schwergewichte. Insofern müsste Kim Gehaltseinbußen hinnehmen, andernfalls kommt ein Wechsel wohl nicht zustande. Der deutsche Rekordmeister würde den Transfer ohnehin nur absegnen, wenn passender Ersatz an Bord geholt wird.