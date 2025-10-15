Fischer scharrt mit den Hufen

Urs Fischer möchte zeitnah an die Seitenlinie zurückkehren. „Die tägliche Arbeit auf dem Platz fehlt mir. Das gemeinsame Arbeiten mit der Mannschaft, das ist etwas, das mir sehr viel bedeutet. Und ich muss sagen: Ich wäre mittlerweile auch wieder bereit, eine neue Aufgabe anzunehmen“, erklärt der 59-Jährige im Interview mit ‚transfermarkt.de‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt arbeitete Fischer von 2018 bis 2023 für Union Berlin, das er sensationell aus der zweiten Liga bis in die Champions League geführt hatte. Seitdem ist der Schweizer ohne Anstellung. In den vergangenen Monaten wurde der Übungsleiter bei mehreren Bundesligisten gehandelt, zuletzt bei Borussia Mönchengladbach als möglicher Nachfolger von Gerardo Seoane.