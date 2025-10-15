Menü Suche
SPL

Milinkovic-Savic kommt auf den Markt

von Leon Morsbach - Quelle: Corriere dello Sport
Sergej Milinkovic-Savic im Duell mit Fran Garcia @Maxppp

Sergej Milinkovic-Savic steht vor einer offenen Zukunft. Der Mittelfeldspieler von Al Hilal befindet sich laut dem ‚Corriere dello Sport‘ in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung, doch eine Einigung steht weiterhin aus. Der Vertrag des Serben läuft im Sommer 2026 aus. Das weckt Interesse: Juventus Turin, Chelsea sowie Galatasaray und Fenerbahce beobachten die Situation genau.

Al Hilal will den Leistungsträger unbedingt halten. Mehrere der genannten Topteams wären bereit, den 30-Jährigen mit einem guten Gehalt zu locken. Der ablösefreie Milinkovic-Savic könnte im Sommer somit zu einer der begehrteren Personalien auf dem Transfermarkt werden.

SPL
Hilal
Chelsea
Galatasaray
Fenerbahce
Juventus
Sergej Milinković-Savić

Saudi Pro League
Hilal Logo Al Hilal
Chelsea Logo FC Chelsea
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Juventus Logo Juventus Turin
Sergej Milinković-Savić Sergej Milinković-Savić
