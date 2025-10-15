Milinkovic-Savic kommt auf den Markt

Sergej Milinkovic-Savic steht vor einer offenen Zukunft. Der Mittelfeldspieler von Al Hilal befindet sich laut dem ‚Corriere dello Sport‘ in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung, doch eine Einigung steht weiterhin aus. Der Vertrag des Serben läuft im Sommer 2026 aus. Das weckt Interesse: Juventus Turin, Chelsea sowie Galatasaray und Fenerbahce beobachten die Situation genau.

Al Hilal will den Leistungsträger unbedingt halten. Mehrere der genannten Topteams wären bereit, den 30-Jährigen mit einem guten Gehalt zu locken. Der ablösefreie Milinkovic-Savic könnte im Sommer somit zu einer der begehrteren Personalien auf dem Transfermarkt werden.