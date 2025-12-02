BVB steigt in Moser-Poker ein

Nicht nur der FC Bayern und die TSG Hoffenheim haben es offenbar auf Offensiv-Juwel Johannes Moser abgesehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind auch Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam sowie Juventus Turin auf den 17-jährigen Rechtsfuß vom FC Liefering aufmerksam geworden. Erster Ansprechpartner für Moser sei jedoch Partnerklub RB Salzburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

In seiner österreichischen Heimat kam der Jungspund bereits 13 Mal in der zweiten Liga zum Einsatz (zwei Scorerpunkte). Zuletzt sorgte er bei der U17-WM mit ausgezeichneten Leistungen für Furore, im Finale musste man sich allerdings gegen Portugal mit 0:1 geschlagen geben.