BVB steigt in Moser-Poker ein

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Johannes Moser beim Torjubel @Maxppp

Nicht nur der FC Bayern und die TSG Hoffenheim haben es offenbar auf Offensiv-Juwel Johannes Moser abgesehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind auch Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam sowie Juventus Turin auf den 17-jährigen Rechtsfuß vom FC Liefering aufmerksam geworden. Erster Ansprechpartner für Moser sei jedoch Partnerklub RB Salzburg.

In seiner österreichischen Heimat kam der Jungspund bereits 13 Mal in der zweiten Liga zum Einsatz (zwei Scorerpunkte). Zuletzt sorgte er bei der U17-WM mit ausgezeichneten Leistungen für Furore, im Finale musste man sich allerdings gegen Portugal mit 0:1 geschlagen geben.

