Menü Suche
Kommentar
Serie A

Milinkovic-Savic vor Europa-Rückkehr?

von Fabian Ley - Quelle: Tuttosport
Sergej Milinkovic-Savic am Ball @Maxppp

Juventus Turin blickt auf der Suche nach Verstärkung für das Mittelfeld nach Saudi-Arabien. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, beschäftigt sich die Alte Dame mit Sergej Milinkovic-Savic von Al Hilal. Der 30-Jährige sei offen für eine Rückkehr nach Europa, so die italienische Sportzeitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Milinkovic-Savic war im Sommer 2023 nach acht Jahren bei Lazio Rom für rund 40 Millionen Euro zu Al Hilal gewechselt. Für den Saudi-Klub gelangen dem Serben bislang in 100 Einsätzen 29 Tore und 25 Vorlagen. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
SPL
Juventus
Hilal
Sergej Milinković-Savić

Weitere Infos

Serie A Serie A
SPL Saudi Pro League
Juventus Logo Juventus Turin
Hilal Logo Al Hilal
Sergej Milinković-Savić Sergej Milinković-Savić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert