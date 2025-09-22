Milinkovic-Savic vor Europa-Rückkehr?

Juventus Turin blickt auf der Suche nach Verstärkung für das Mittelfeld nach Saudi-Arabien. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, beschäftigt sich die Alte Dame mit Sergej Milinkovic-Savic von Al Hilal. Der 30-Jährige sei offen für eine Rückkehr nach Europa, so die italienische Sportzeitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Milinkovic-Savic war im Sommer 2023 nach acht Jahren bei Lazio Rom für rund 40 Millionen Euro zu Al Hilal gewechselt. Für den Saudi-Klub gelangen dem Serben bislang in 100 Einsätzen 29 Tore und 25 Vorlagen. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.