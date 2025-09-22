VfB: Sonderlob für Chema

Fabian Wohlgemuth stellt Neuzugang Chema Andrés, der am vergangenen Freitag gegen den FC St. Pauli (2:0) sein Startelf-Debüt für den VfB Stuttgart feierte, ein starkes Zeugnis aus. „Für einen 20-Jährigen, der aus dem Ausland gekommen ist, war es ein außergewöhnlich guter Startelfeinsatz“, zitiert der ‚kicker‘ den Sportvorstand.

Chema rückte für Atakan Karazor (28) in die erste Elf und agierte neben Angelo Stiller (24) auf der Doppel-Sechs. Der 20-jährige Spanier wechselte aus der Talentschmiede von Real Madrid an den Neckar. Bei seinem Bundesliga-Debüt am zweiten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach erzielte er nach Einwechslung direkt seinen ersten Treffer.