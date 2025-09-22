Fortuna: Allofs erhöht Druck auf Thioune

Nach der 0:3-Heimniederlage von Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt 98 hat Klaus Allofs Trainer Daniel Thioune in die Pflicht genommen. „Der Trainer ist verantwortlich dafür, dass sich das bessert“, zitiert die ‚Bild‘ den Sportvorstand, der aber klarstellt: „Ich mache das jetzt nicht mit einem Endspiel. Es wäre nicht glaubwürdig, wenn ich sagen würde, der Trainer ist außerhalb jedweder Diskussion.“

Prinzipiell ist Allofs aber „überzeugt, dass Daniel Thioune der richtige Trainer für die Fortuna ist, aber wir gemeinsam eine schwierige Zeit durchmachen“. Die mit Aufstiegszielen gestartete Fortuna belegt aktuell den 13. Tabellenplatz. Aus sechs Spielen konnten nur sieben Punkte geholt werden. Die Tordifferenz von minus sieben ist gemeinsam mit Schlusslicht 1. FC Magdeburg die schlechteste der Liga.