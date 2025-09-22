Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Freiburg: Saier begründet Röhl-Verkauf

von David Hamza - Quelle: kicker
1 min.
Merlin Röhl trägt Haarband @Maxppp

Beim SC Freiburg hat man Merlin Röhl (23) sowohl aus sportlichen als auch finanziellen Gründen grünes Licht für den Wechsel zum FC Everton gegeben. „Es gab externe Faktoren wie Verletzungen und Krankheit, für die Merlin nichts kann und die man hinnehmen muss. Nach seiner Rückkehr in der Rückrunde lief es für die Mannschaft gut, und es war für ihn nicht leicht, in die Startelf zu kommen“, erklärt Sportvorstand Jochen Saier im ‚kicker‘. Röhl wechselte am Deadline Day per Leihe mit 25 Millionen Euro hoher Kaufpflicht nach England, für Everton kam er bislang zu einem 24-minütigen Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Man habe eine „Abwägung treffen“ müssen: „Welche Rolle wird Merlin bei uns spielen, auf welcher Position holt und festigt er einen Startplatz? […] Welchen Unterschied in Sachen Scorerpunkte macht er? Denn, wenn du so einen Transfer nicht machst, muss als Gegenwert auf dem Platz konstant richtig was bleiben. Auch Merlin wollte den für ihn spannenden Schritt gerne gehen – für uns haben die Konditionen gestimmt.“ Saier ist „auch ohne Merlin von der Kaderqualität und auch -quantität überzeugt. Merlin kam nur sehr selten im Zentrum auf der Sechs oder Acht zum Einsatz, sondern wurde zumeist auf den offensiven Positionen aufgeboten. Gerade hinter der Spitze haben wir mit Johan Manzambi, Eren Dinkci und Yuito Suzuki personelle Möglichkeiten, denen wir über regelmäßige Spielzeit gute Entwicklungen zutrauen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Freiburg
Everton
Merlin Röhl

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Freiburg Logo SC Freiburg
Everton Logo FC Everton
Merlin Röhl Merlin Röhl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert