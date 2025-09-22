Bundesliga
Bundesliga: Die FT-Topelf des 4. Spieltags
Die Bundesliga geht torreich und furios weiter. Nach einer weiteren Bayern-Gala und einer turbulenten Frankfurt-Pleite gegen Union Berlin schaffen es am 4. Spieltag Profis aus sieben verschiedenen Teams in die FT-Topelf.
Spieler des Spieltags: Oliver Burke
Mit drei Treffern hat Oliver Burke die klar favorisierten Frankfurter geschockt und Union Berlin zu einem überraschenden 4:3-Auswärtssieg geschossen. Der Schotte war in diesem Sommer ablösefrei vom SV Werder Bremen nach Berlin gewechselt und erzielte in seinem vierten Spiel für Union seine ersten drei Treffer, mit denen er sich zum FT-Spieler des Spieltags krönt.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
VfB Stuttgart - St. Pauli 2:0
SV Werder - Freiburg 0:3
Augsburg - Mainz 05 1:4
Hoffenheim - FC Bayern 1:4
Hamburger SV - Heidenheim 2:1
RB Leipzig - 1. FC Köln 3:1
Frankfurt - Union Berlin 3:4
Leverkusen - M’gladbach 1:1
Dortmund - VfL Wolfsburg 1:0
