Bundesliga: Die FT-Topelf des 4. Spieltags

Die Bundesliga geht torreich und furios weiter. Nach einer weiteren Bayern-Gala und einer turbulenten Frankfurt-Pleite gegen Union Berlin schaffen es am 4. Spieltag Profis aus sieben verschiedenen Teams in die FT-Topelf.

von Die Redaktion
Die FT-Topelf des vierten Spieltags @Maxppp

Spieler des Spieltags: Oliver Burke

Mit drei Treffern hat Oliver Burke die klar favorisierten Frankfurter geschockt und Union Berlin zu einem überraschenden 4:3-Auswärtssieg geschossen. Der Schotte war in diesem Sommer ablösefrei vom SV Werder Bremen nach Berlin gewechselt und erzielte in seinem vierten Spiel für Union seine ersten drei Treffer, mit denen er sich zum FT-Spieler des Spieltags krönt.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

VfB Stuttgart - St. Pauli 2:0
SV Werder - Freiburg 0:3
Augsburg - Mainz 05 1:4
Hoffenheim - FC Bayern 1:4
Hamburger SV - Heidenheim 2:1
RB Leipzig - 1. FC Köln 3:1
Frankfurt - Union Berlin 3:4
Leverkusen - M’gladbach 1:1
Dortmund - VfL Wolfsburg 1:0

Wer war euer Spieler des 4. Spieltags?
